Главное отличие Высоцкого в "Место встречи изменить нельзя" от книжного Жеглова, которое бросается в глаза только внимательным читателям

В экранизациях редко бывает так, что описание книжных героев полностью совпадает с теми образами, которые создают актёры и режиссёры, но часто эти несовпадения не бросаются в глаза, потому что не все зрители читали книги, по которым снимаются фильмы.
Ещё одна причина, по которой можно, даже заметив отличие, закрыть на него глаза, заключается в том, что многие актёры настолько хорошо вживаются в свои роли, что уже невозможно представить кого-то ещё на их месте.
Фильм "Место встречи изменить нельзя", снятый по роману Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия", — не исключение. Те, кто читали книгу, не могли не заметить, что в ней Жеглов сильно отличается от Владимира Высоцкого.
По книге герой был 25-летним комсомольцем, а Владимиру Высоцкому на момент съёмок уже исполнилось 40 лет, однако такое несоответствие возраста не сделало его образ хуже. Напротив, жизненный опыт и приобретённая за годы работы профессиональная уверенность сделали игру Высоцкого ещё более убедительной.
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