Голливудская актриса Николь Кидман вместе с мужем, музыкантом Китом Урбаном, впервые представила публике своих дочерей — 15-летнюю Сандей и 13-летнюю Фейт.
На церемонии вручения награды AFI Lifetime Achievement Award звезда была окружена своей семьей, включая мужа, детей и сестру Антонию. Это было первое официальное появление дочерей актрисы на красной дорожке. Прежде она держала их подальше от внимания прессы.
Несмотря на свой молодой возраст, младшая дочь Фейт своей красотой и харизмой привлекла особое внимание журналистов. Ей уже прочат успешную карьеру актрисы или модели.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.