Первое появление наследниц на красной дорожке: Николь Кидман показала своих дочерей

Николь Кидман впервые вывела в свет своих дочерей

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Голливудская актриса Николь Кидман вместе с мужем, музыкантом Китом Урбаном, впервые представила публике своих дочерей — 15-летнюю Сандей и 13-летнюю Фейт.

Фото: YouTube канал E! News by Скриншот видео YouTube канала E! News is licensed under public domain

На церемонии вручения награды AFI Lifetime Achievement Award звезда была окружена своей семьей, включая мужа, детей и сестру Антонию. Это было первое официальное появление дочерей актрисы на красной дорожке. Прежде она держала их подальше от внимания прессы.

Несмотря на свой молодой возраст, младшая дочь Фейт своей красотой и харизмой привлекла особое внимание журналистов. Ей уже прочат успешную карьеру актрисы или модели.