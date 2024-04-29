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Первое появление наследниц на красной дорожке: Николь Кидман показала своих дочерей

Николь Кидман впервые вывела в свет своих дочерей

0:44
Кино

Голливудская актриса Николь Кидман вместе с мужем, музыкантом Китом Урбаном, впервые представила публике своих дочерей — 15-летнюю Сандей и 13-летнюю Фейт.

Николь Кидман впервые вывела в свет своих дочерей
Фото: YouTube канал E! News by Скриншот видео YouTube канала E! News is licensed under public domain

На церемонии вручения награды AFI Lifetime Achievement Award звезда была окружена своей семьей, включая мужа, детей и сестру Антонию. Это было первое официальное появление дочерей актрисы на красной дорожке. Прежде она держала их подальше от внимания прессы.

Несмотря на свой молодой возраст, младшая дочь Фейт своей красотой и харизмой привлекла особое внимание журналистов. Ей уже прочат успешную карьеру актрисы или модели.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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