Фильм, в котором команда супергероев СССР спасает страну от сверхзлодея. Среди персонажей есть человек-медведь

В этом фильме супергерои СССР спасают страну от сверхзлодея

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Защитники" — российский супергеройский проект режиссёра Сарика Андреасяна. В картине снялись Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и другие актёры.

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Идея создания фильма пришла к режиссёру в 2013-м, а съёмки начались двумя годами спустя. На большие экраны картина вышла в 2017-м. В России проект встретили не слишком восторженно, однако зрители Китая оценили его лучше. В чём же заключается сюжет "Защитников"?

Ещё во времена Холодной войны секретная организация "Патриот" создала отряд. Он состоял из жителей нескольких советских республик, которые овладели сверхспособностями. Многие годы супергерои жили как самые обычные люди. Но однажды объявился сверхзлодей Август Куратов. Тогда Арсус (способность: трансформация в медведя), Лер (управление камнями), Ксения (невидимость) и Хан (сверхскорость) объединились, чтобы дать отпор врагу.