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Фильм, в котором команда супергероев СССР спасает страну от сверхзлодея. Среди персонажей есть человек-медведь

В этом фильме супергерои СССР спасают страну от сверхзлодея

1:05
Кино

Фильм "Защитники" — российский супергеройский проект режиссёра Сарика Андреасяна. В картине снялись Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак и другие актёры. 

В этом фильме супергерои СССР спасают страну от сверхзлодея
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Идея создания фильма пришла к режиссёру в 2013-м, а съёмки начались двумя годами спустя. На большие экраны картина вышла в 2017-м. В России проект встретили не слишком восторженно, однако зрители Китая оценили его лучше. В чём же заключается сюжет "Защитников"? 

Ещё во времена Холодной войны секретная организация "Патриот" создала отряд. Он состоял из жителей нескольких советских республик, которые овладели сверхспособностями. Многие годы супергерои жили как самые обычные люди. Но однажды объявился сверхзлодей Август Куратов. Тогда Арсус (способность: трансформация в медведя), Лер (управление камнями), Ксения (невидимость) и Хан (сверхскорость) объединились, чтобы дать отпор врагу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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