Кинотеатры были под запретом 35 лет: как прошёл показ фильма в Саудовской Аравии в 2018 году

Как прошёл показ фильма в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета кинотеатров

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В начале 80-х годов XX века в Саудовской Аравии запретили кинотеатры. Власти страны сочли, что работа сетей угрожает моральным устоям общества. Однако в 2018 году состоялся первый показ фильма на большом экране. Рассказываем, как это было.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первая картина, которую смогли увидеть жители Саудовской Аравии в кинотеатре после длительного перерыва называлась "Чёрная пантера". Это был супергеройский фильм о юном принце Ваканды. Его показ прошёл в столице Эр-Рияде.

Однако попасть на премьеру было не так просто: пропускали на неё только по специальному приглашению. Их раздали деятелям культуры, журналистам, бизнесменам и главам дипломатических миссий.

"Чёрной пантере" предшествовало крупное шоу с песнями и фуршетом. Перед собравшимися выступил и министр культуры страны Авад аль-Авад.

"Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом", — заявил он.

После шоу и выступления чиновника стартовал сам показ картины. При этом из фильма вырезали сцену, в которой герои целуются.

Как сообщали СМИ, гости мероприятия остались довольны "Чёрной пантерой".