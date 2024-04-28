Спустя 22 года: Сальма Хайек вернулась в образ Фриды Кало на концерте Мадонны в Мехико

Сальма Хайек, воплотившая образ мексиканской художницы Фриды Кало в биографическом фильме, вышла на сцену вместе с Мадонной в рамках ее праздничного тура в Мехико.
Певица пригласила 57-летнюю актрису стать судьей при исполнении хита 90-х "Vogue". Сальма Хайек поднялась на сцену в образе знаменитой художницы, словно вернувшись на 22 года назад, когда она играла эту великую женщину в фильме Джули Теймор "Фрида".
"Огромное спасибо за то, что позволили мне стать частью вашего знакового праздничного тура. Эта незабываемая ночь уйдет в мою сумку с драгоценными сокровищами", — написала Сальма обратившись к Мадонне в соцсетях.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.