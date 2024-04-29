Милла Йовович рассказала об общении с Брюсом Уиллисом и о своей дружбе с его дочерьми

Милла Йовович назвала дочерей Брюса Уиллиса классными и замечательными девушками

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Милла Йовович, вспоминая о совместной работе с Брюсом Уиллисом, когда они вместе снимались в "Пятом элементе", называет особенным этот период своей жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Общение с Уиллисом было важным для Йовович и как для актрисы, и как для человека. Она отмечает, что всё, что связано с Брюсом, всегда было ярким и запоминающимся.

Не менее ярким для Миллы стало общение с дочерьми звезды "Крепкого орешка". Она подружилась и весело проводила с ними время.

"Они приходили ко мне в гости. Мы слушали музыку и танцевали, а их родители могли провести время друг с другом. Я была им как старшая сестра. Они классные и замечательные девушки, у них отличные отношения с Деми Мур. Это так здорово!" — рассказала Милла Йовович в интервью People.

Она добавила, что и по сей день она сохраняет дружеские отношения с этими девушками.