Милла Йовович рассказала об общении с Брюсом Уиллисом и о своей дружбе с его дочерьми

Милла Йовович, вспоминая о совместной работе с Брюсом Уиллисом, когда они вместе снимались в "Пятом элементе", называет особенным этот период своей жизни.
Общение с Уиллисом было важным для Йовович и как для актрисы, и как для человека. Она отмечает, что всё, что связано с Брюсом, всегда было ярким и запоминающимся.
Не менее ярким для Миллы стало общение с дочерьми звезды "Крепкого орешка". Она подружилась и весело проводила с ними время.
"Они приходили ко мне в гости. Мы слушали музыку и танцевали, а их родители могли провести время друг с другом. Я была им как старшая сестра. Они классные и замечательные девушки, у них отличные отношения с Деми Мур. Это так здорово!" — рассказала Милла Йовович в интервью People.
Она добавила, что и по сей день она сохраняет дружеские отношения с этими девушками.
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