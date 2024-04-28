Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарёв рассказал, как продвигалась работа над нашумевшей лентой

Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарёв рассказал о работе над лентой во время встречи со студентами журфака МГУ. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Андрей Золотарёв сообщил, что сценарий для сериала создавался 3 года.
"В случае со "Словом пацана" — мы писали это 3 года, из них год или полтора это был так называемый ресёрч (поиск информации). Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа", — рассказал он.
Сценарист добавил, что изначально он изучал феномен образования молодёжных преступных группировок. Затем Андрей Золотарёв стал искать очевидцев явления.
"Было задействовано 20 источников информации", — заключил сценарист.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Андрея Золотарёва. Он сообщил, что молодое поколение интересуется лентой из-за мемов.
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