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Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарёв рассказал, как продвигалась работа над нашумевшей лентой

Андрей Золотарёв сообщил, что написание сценария для "Слова пацана" заняло 3 года

1:04
Кино

Сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарёв рассказал о работе над лентой во время встречи со студентами журфака МГУ. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Андрей Золотарёв сообщил, что написание сценария для "Слова пацана" заняло 3 года
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Андрей Золотарёв сообщил, что сценарий для сериала создавался 3 года.

"В случае со "Словом пацана" — мы писали это 3 года, из них год или полтора это был так называемый ресёрч (поиск информации). Это история, когда ты погружаешься полностью, общаешься с людьми, это ровно такая же журналистская работа", — рассказал он.

Сценарист добавил, что изначально он изучал феномен образования молодёжных преступных группировок. Затем Андрей Золотарёв стал искать  очевидцев явления. 

"Было задействовано 20 источников информации", — заключил сценарист.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Андрея Золотарёва. Он сообщил, что молодое поколение интересуется лентой из-за мемов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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