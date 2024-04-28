Стало известно, чьи часы с затонувшего "Титаника" ушли с молотка за полтора миллиона долларов
Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали за 1,5 млн долларов
0:35
Карманные часы Waltham самого богатого пассажира "Титаника" продали в Уилтшире на аукционе Henry Aldridge & Son за 1,5 млн долларов.
Фото: YouTube канал 20th Century Studios UK by Скриншот видео YouTube канала 20th Century Studios UK is licensed under public domain
Обладателем роскошного аксессуара, проданного с молотка за 135 миллионов рублей, был Джон Джейкоб Астор, чье тело нашли спустя семь дней после крушения корабля.
Астор считался самым богатым пассажиром "Титаника" и одним из богатейших людей мира. Его состояние на тот момент оценивалось в 87 млн долларов.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
*