Стало известно, чьи часы с затонувшего "Титаника" ушли с молотка за полтора миллиона долларов

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Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали за 1,5 млн долларов

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Кино

Карманные часы Waltham самого богатого пассажира "Титаника" продали в Уилтшире на аукционе Henry Aldridge & Son за 1,5 млн долларов.

Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали за 1,5 млн долларов
Фото: YouTube канал 20th Century Studios UK by Скриншот видео YouTube канала 20th Century Studios UK is licensed under public domain

Обладателем роскошного аксессуара, проданного с молотка за 135 миллионов рублей, был Джон Джейкоб Астор, чье тело нашли спустя семь дней после крушения корабля.

Астор считался самым богатым пассажиром "Титаника" и одним из богатейших людей мира. Его состояние на тот момент оценивалось в 87 млн долларов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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