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Принц Моравии Иржи в исполнении Михаила Башкатова снова появится в сериале "Папины дочки. Новые"

Сыгравший Иржи Михаил Башкатов вернулся в телесериал "Папины дочки"

0:53
Кино

Российский актер Михаил Башкатов, звезда ситкома "Даешь молодежь!", сыграл Иржи в продолжении сериала "Папины дочки", появившись в заключительных сериях. Зрители смогут увидеть полюбившегося героя и в третьем сезоне.

Сыгравший Иржи Михаил Башкатов вернулся в телесериал "Папины дочки"
Фото: YouTube канал Диана Тевосова by Скриншот видео YouTube канала Диана Тевосова is licensed under public domain

В конце первого сезона, когда случилось интригующее знакомство Галины Сергеевны с парнем, сбившим ее на машине, многие поклонники надеялись, что между ними вспыхнет роман. Но выяснилось, что пара рассталась, и фанаты потеряли надежду на возвращение принца Моравии Иржи.

Однако создатели сериала решили порадовать зрителей. По сюжету, в конце второго сезона звезда сериала "Кухня" вновь вернулся к роли, и в третьем сезоне его персонажа ждут новые встречи, а Галине Сергеевне предстоят крутые перемены в личной жизни.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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