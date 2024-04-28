Стало известно, сколько заработал фильм "Годзилла и Конг: Новая империя" в мировом прокате

Кассовые сборы фильма Адама Вингарда "Годзилла и Конг: Новая империя" превысили отметку в 500 миллионов долларов, пишет портал "Deadline".
В общей сумме картина заработала 524 миллиона долларов. Сейчас проект находится на 2-м месте по сборам в этом году. Рекордсменом является картина Дени Вильнёва "Дюна 2".
По сюжету фильма "Годзилла и Конг: Новая империя" главные герои объединяют свои силы. Годзилле и Конгу предстоит справиться с угрозой, которая скрыта в недрах Полой Земли. При этом персонажи встретятся с Королём шрамов. Его победить невероятно трудно.
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