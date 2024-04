Сборы фильма "Дюна 2" превысили отметку в 700 миллионов долларов

Кассовые сборы фильма Дени Вильнёва "Дюна 2" превысили 700 миллионов долларов. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported