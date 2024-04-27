Сборы фильма "Дюна 2" превысили отметку в 700 миллионов долларов

Кассовые сборы фильма Дени Вильнёва "Дюна 2" превысили 700 миллионов долларов. Об этом пишет портал "Deadline".
Сообщается, что самую большую сумму картина заработала в США — 277 миллионов долларов. Среди других государств лидируют Китай (48,5), Великобритания (47,8) и Германия (39,2).
Научно-фантастическая картина "Дюна 2" вышла в мировой прокат 1 марта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл Пола Атрейдеса. Кроме него в фильме приняли участие Зендея (Чани), Леа Сейду (Леди Марго Фенринг), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика) и другие.
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