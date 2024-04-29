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Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина, вернулся в "Папины дочки" и рассказал о целебной силе сериала

Михаил Казаков забыл об инвалидности, вернувшись в "Папины дочки"

1:05
Кино

Михаил Казаков, запомнившийся зрителям "Папиных дочек" по роли добродушного недотёпы Ильи Полежайкина, вернулся в сериал. Актёр долго не снимался в кино после падения с крыши пятиэтажного дома в 2020 году, и теперь он был рад снова встретиться с коллегами на съёмках "Папиных дочек. Новых".

Михаил Казаков забыл об инвалидности, вернувшись в "Папины дочки"
Фото: commons.wikimedia.org by Vaaraa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам актёра, как только он услышал слова "Мотор, начали!", он забыл об инвалидности и моментально перевоплотился в того самого Полежайкина, которого играл много лет назад, только теперь повзрослевшего.

"Видимо, некоторые вещи не забываются. Всё вышло так, что моё тело забыло про инвалидность", — сказал Казаков в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что "Папины дочки. Новые" обладают целебной силой, которая и помогла ему снова почувствовать себя здоровым человеком.

По сюжету Полежайкин снова появляется в жизни Васнецовых, когда Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) хочет познакомить своего возлюбленного Борю с семьёй.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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