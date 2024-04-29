Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина, вернулся в "Папины дочки" и рассказал о целебной силе сериала

Михаил Казаков забыл об инвалидности, вернувшись в "Папины дочки"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Казаков, запомнившийся зрителям "Папиных дочек" по роли добродушного недотёпы Ильи Полежайкина, вернулся в сериал. Актёр долго не снимался в кино после падения с крыши пятиэтажного дома в 2020 году, и теперь он был рад снова встретиться с коллегами на съёмках "Папиных дочек. Новых".

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По словам актёра, как только он услышал слова "Мотор, начали!", он забыл об инвалидности и моментально перевоплотился в того самого Полежайкина, которого играл много лет назад, только теперь повзрослевшего.

"Видимо, некоторые вещи не забываются. Всё вышло так, что моё тело забыло про инвалидность", — сказал Казаков в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что "Папины дочки. Новые" обладают целебной силой, которая и помогла ему снова почувствовать себя здоровым человеком.

По сюжету Полежайкин снова появляется в жизни Васнецовых, когда Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) хочет познакомить своего возлюбленного Борю с семьёй.