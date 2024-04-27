Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Фомин объяснил взаимосвязь между депрессией водителя и высоким риском ДТП
Лучшие из доступных всем способов экономить
Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Адвокаты Анджелины Джоли высказались о требовании Брэда Питта об обнародовании соглашений о неразглашении

Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта

0:54
Кино

Адвокаты Анджелины Джоли назвали требование Брэда Питта "дорогим, расточительным, необоснованным и оскорбительным". Об этом пишет "Page Six".

Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Ранее голливудский актёр потребовал от Анджелины Джоли сообщить ему про соглашения о неразглашении, которые она заключила в последние годы. Команда Брэда Питта выступила с таким требованием после того, как актриса рассказала о соглашении, которое она подписала с кинозвездой из-за их разногласий насчёт винодельни. В прошлом она принадлежала им обоим.

Кроме того, по словам адвокатов актрисы, раскрытие остальных соглашений нарушает права третьих лиц и делает личные сведения достоянием общественности.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анджелина Джоли оказывает пагубное воздействие на отношения бывшего супруга.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Лучшие из доступных всем способов экономить
Химик Семёнова: для лучшего усвоения БАДов важно обращать внимание на состав
Гражданам Таджикистана посоветовали временно не ездить в Россию
Китай обещает обогнать США в доставке марсианских камней на Землю
Каковы причины появления целлюлита и возможно ли его устранение
Названо лучшее место в самолете
Сок из корня одуванчика для детокса: как приготовить
Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Ловушки в борьбе с колорадским жуком
Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников