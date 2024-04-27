Адвокаты Анджелины Джоли высказались о требовании Брэда Питта об обнародовании соглашений о неразглашении

Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта

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Адвокаты Анджелины Джоли назвали требование Брэда Питта "дорогим, расточительным, необоснованным и оскорбительным". Об этом пишет "Page Six".

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Ранее голливудский актёр потребовал от Анджелины Джоли сообщить ему про соглашения о неразглашении, которые она заключила в последние годы. Команда Брэда Питта выступила с таким требованием после того, как актриса рассказала о соглашении, которое она подписала с кинозвездой из-за их разногласий насчёт винодельни. В прошлом она принадлежала им обоим.

Кроме того, по словам адвокатов актрисы, раскрытие остальных соглашений нарушает права третьих лиц и делает личные сведения достоянием общественности.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анджелина Джоли оказывает пагубное воздействие на отношения бывшего супруга.