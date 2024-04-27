Стало известно, что читает звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев поделился любимыми книгами. Среди них есть "Мартин Иден"

2:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказал на книжном сервисе "Строки" о своих самых любимых произведениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Джек Лондон "Мартин Иден"

По словам Рузиля Минекаева, книгу порекомендовал ему друг. Произведение помогло актёру осознать, что можно всего достичь, стоит только захотеть.

Главный герой моряк Мартин Иден начинает испытывать чувства к девушке из высшего света. Он решает начать самообразование, чтобы добиться её расположения.

Дэниел Киз "Таинственная история Билли Миллигана"

Книгу артисту посоветовала прочитать знакомая.

"Интересно было увидеть человека, у которого 24 личности", — написал Рузиль Минекаев.

По сюжету Билли Миллигана обвиняют в нескольких преступлениях. Однако он не помнит, что их совершал. Оказывается, в нём живёт целое множество личностей.

Эрик-Эмманюэль Шмитт "Оскар и Розовая Дама"

Ознакомиться с книгой актёру посоветовала жена Азиза Бекманова. Рузиль Минекаев признался, что плакал над произведением.

Мальчик Оскар тяжело болен и постоянно находится в больнице. За ним ухаживает Розовая Дама. Так называют сиделку. Каждый день Оскар составляет письма Богу. В них герой рассказывает, как бы он прожил свою жизнь.

Дэниел Киз "Цветы для Элджернона"

"Расплакался уже на 4-й странице. Классный сюжет", — прокомментировал Рузиль Минекаев.

По сюжету у Чарли Гордона наблюдается умственная отсталость. Но однажды он принимает участие в эксперименте, чтобы устранить недуг.

Стивен Кови "Семь навыков высокоэффективных людей"

Книгу посоветовал актёру его агент. После прочтения Рузиль Минекаев осознал, что ставить правильные цели и постепенно достигать их — очень важно.

Работу написал бизнес-консультант Стивен Кови. В ней он рассказал о личностном росте.