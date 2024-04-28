"Сорвать банк": новый трейлер фильма с участием Джона Траволты и Лукаса Хааса от компании "Вольга"

Компания "Вольга" анонсировала выход фильма "Сорвать банк" (Cash Out).
Премьера киноленты в российских интернет-кинотеатрах запланирована на 27 апреля.
В главных ролях: Джон Траволта (известный по фильму "Криминальному чтиву"), Лукас Хаас ("Начало") и Кристин Дэвис ("Секс в большом городе"). Режиссуру и сценарий новинки взял на себя Айвз, для которого этот проект стал первым кинематографическим опытом; совместно с Дагом Ричардсоном ("Плохие парни").
Сюжет фильма разворачивается вокруг криминального босса Мейсона (Траволта), который умудрился избежать ареста и решил завязать с преступным миром. Однако, когда его брат Шон (Хаас) предлагает ему соблазнительное предложение, Мейсон вынужден снова ввязаться в опасную игру.
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