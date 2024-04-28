Стивен Найт подтвердил начало съемок и повышенный бюджет предстоящего фильма "Острые козырьки"

Стивен Найт анонсировал фильм по "Острым козырькам": съёмки в сентябре

Стивен Найт, создатель популярного сериала "Острые козырьки", в недавнем интервью раскрыл новые детали о предстоящем фильме, который продолжит сюжет сериала.

Фото: flickr.com by Terry Kearney is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Он подтвердил, что съёмки начнутся в сентябре и сообщил, что в настоящее время работает над доработкой сценария, планируя продолжить этот процесс до старта производства.

По словам Найта, все необходимые соглашения по фильму уже заключены, и команда готова приступить к выполнению своих задач. Он также упомянул, что график работы актёров уже утверждён.

Бюджет фильма окажется выше, чем у сериала, что предвещает увеличение масштаба событий. Найт также добавил, что этот фильм станет завершением текущей главы сериала, однако не уточнил, будет ли это окончание для всей франшизы.

Киллиан Мёрфи вновь исполнит роль Томми Шелби, главы банды "козырьков". Сюжет фильма развернётся в период Второй мировой войны.