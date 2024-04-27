Актёр Никита Кологривый призвал поклонников поднять себе настроение

Актёр Никита Кологривый дал несколько советов своим поклонникам. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Звезда "Слова пацана" призвал подписчиков поднять себе настроение. Он сообщил, что в этом может помочь спорт, зарядка, холодная вода, музыка, а также ряд других вещей.
"Что хочу сказать, ребята, отбросьте прочь плохое настроение! Займитесь спортом, как ваш покорный слуга. Сразу почувствуете прилив сил. Сделайте зарядку, облейтесь холодной водой, включите хорошую музыку, посмотрите какую-нибудь комедию, если у вас плохое настроение. Если хорошее, поделитесь им в конце концов друг с другом. Поцелуйте кого-то, обнимите, погладьте кота", — заявил актёр.
Ранее Никита Кологривый рассказал об особенности своего внешнего вида.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.