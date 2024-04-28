В Москве стартовали съемки нового фильма "За слова отвечаю!" с Оксаной Акиньшиной в главной роли

Оксана Акиньшина в роли мошенницы в новом фильме "За слова отвечаю!"

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В столице началась работа над новым кинопроектом под названием "За слова отвечаю!", главную роль в котором исполняет Оксана Акиньшина. Ей составят компанию актеры Настасья Самбурская, Татьяна Орлова и Дмитрий Чеботарев. Режиссура фильма доверена Виталию Дудке, известному по работе над фильмом "Юра дворник". Сценарий написали Гаянэ Танцырева и Дмитрий Кирюшкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В фильме Акиньшина воплощает образ Светы Солнце, мошенницы-инфоцыганки, которая оказывается за решеткой. Чтобы избежать длительного заключения, Свете необходимо доказать суду полезность своих советов для клиентов. Но общественное мнение против нее, и надежды на поддержку от бывших клиентов почти нет. В этой ситуации единственная помощь может прийти от сокамерниц, хотя и они относятся к ее методам с недоверием.