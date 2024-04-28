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Сценарист Аарон Соркин работает над сиквелом "Социальной сети", основанном на событиях захвата Капитолия

Аарон Соркин разрабатывает продолжение "Социальной сети" о штурме Капитолия

1:33
Кино

Аарон Соркин, известный своим сценарием к фильму Дэвида Финчера "Социальная сеть", занимается разработкой продолжения. В центре сюжета нового проекта окажется штурм Капитолия в начале 2021 года.

Аарон Соркин разрабатывает продолжение "Социальной сети" о штурме Капитолия
Фото: commons.wikimedia.org by Raffi Asdourian is licensed under CC BY 2.0

Соркин считает, что в реализации этих событий виновата платформа Facebook* (входит в состав Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), поскольку её алгоритмы способствуют распространению дестабилизирующего контента, что увеличивает активность пользователей и приносит доход.

На данный момент проект находится на начальной стадии разработки и пока не имеет кинопартнёра. Соркин уже высказывался о желании показать негативные стороны создания Марка Цукерберга и готов продолжить исследование этой темы при условии возвращения Финчера к режиссуре.

Первый фильм "Социальная сеть" вышел в 2010 году и освещал создание и развитие Facebook. В фильме снялись Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер, Руни Мара и другие актёры.

События, о которых упоминает Соркин, произошли 6 января 2021 года, когда после поражения Дональда Трампа на выборах, он призвал своих сторонников направиться к Капитолию. Это привело к тому, что толпа ворвалась в здание, в результате чего погибли пять человек, и ещё пятьдесят получили ранения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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