Стало известно, что фильм "Стыд" назвали лучшей картиной основного конкурса ММКФ

Лучшим фильмом основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина "Стыд", пишет агентство "РИА Новости".
Это проект производства Мексики и Катара. Его режиссёром выступил Мигель Сальгадо.
По сюжету Педро и Лусио похищают неизвестные. Для того чтобы остаться в живых, герои начинают сражаться друг с другом. Педро становится победителем, и его отпускают на волю. Однако он не решается назвать причину смерти семье Лусио. Скоро Педро начинает ощущать последствия.
ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. Этот фестиваль является одним из старейших в мире. Впервые он состоялся в 1935 году.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.