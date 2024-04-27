Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"
Стало известно, что фильм "Стыд" назвали лучшей картиной основного конкурса ММКФ

Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ

0:49
Кино

Лучшим фильмом основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала картина "Стыд", пишет агентство "РИА Новости".

Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это проект производства Мексики и Катара. Его режиссёром выступил Мигель Сальгадо

По сюжету Педро и Лусио похищают неизвестные. Для того чтобы остаться в живых, герои начинают сражаться друг с другом. Педро становится победителем, и его отпускают на волю. Однако он не решается назвать причину смерти семье Лусио. Скоро Педро начинает ощущать последствия.

ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. Этот фестиваль является одним из старейших в мире. Впервые он состоялся в 1935 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников