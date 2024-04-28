Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс получили главные роли в фильме "28 лет спустя"

Джоди Комер и Рэйф Файнс возглавят каст "28 лет спустя"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

В новом фильме "28 лет спустя", который является продолжением известного хоррора-драмы "28 дней спустя" (2002), ключевые роли исполнят известные британские актеры Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Фильм будет началом трилогии в рамках этой серии. Режиссуру проекта вновь взял на себя Дэнни Бойл, который также режиссировал оригинал, а сценарий написал Алекс Гарленд, ранее работавший над фильмом "28 дней спустя".

На данный момент подробности сюжета "28 лет спустя" не раскрываются.

Сюжет "28 дней спустя" центрируется вокруг курьера на мотоцикле, сыгранного Киллианом Мерфи, который просыпается из комы и обнаруживает, что мир охвачен опасным вирусом, превращающим людей в агрессивных зомби.

Фильм снискал успех на мировом уровне, собрав более 82 миллионов долларов. Продолжение, "28 недель спустя", вышло в 2007 году, но Бойл и Гарленд участвовали в его создании только как исполнительные продюсеры.