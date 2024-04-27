Режиссёр Сергей Урсуляк заявил, что ему дважды отказали в поступлении во ВГИК

Режиссёр Сергей Урсуляк признался, что его дважды отказались принять во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".
Сообщается, что режиссёр рассказал об этом факте своей биографии во время закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
"Благодарю Марлена Хуциева и Сергея Соловьёва, которые дважды не принимали меня во ВГИК. И ещё многих...", — сказал Сергей Урсуляк.
На ММКФ ему вручили специальный приз "За вклад в кинематограф". Он заявил, что награде обязан кинолентам Советского Союза.
"Приз с такой формулировкой пугает. Как-то всё быстро пролетело. Чтобы не сойти с ума, и чтобы голова не закружилась, лучше сказать так — за вклад кинематографа в меня. Тем немногим, что во мне есть, я обязан советскому кино", — пошутил режиссёр.
Сергей Урсуляк работал над многими проектами. Среди них — "Ликвидация", "Праведник" и другие. Кроме того, он работал и на телевидении. Так, например, Сергей Урсуляк являлся режиссёром передачи "Я и моя собака", в которой ведущим был Михаил Ширвиндт, сын народного артиста РСФСР.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.