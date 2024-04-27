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Режиссёр Сергей Урсуляк заявил, что ему дважды отказали в поступлении во ВГИК

Сергей Урсуляк признался, что его дважды отказались принять во ВГИК

1:22
Кино

Режиссёр Сергей Урсуляк признался, что его дважды отказались принять во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Сергей Урсуляк признался, что его дважды отказались принять во ВГИК
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сообщается, что режиссёр рассказал об этом факте своей биографии во время закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"Благодарю Марлена Хуциева и Сергея Соловьёва, которые дважды не принимали меня во ВГИК. И ещё многих...", — сказал Сергей Урсуляк.

На ММКФ ему вручили специальный приз "За вклад в кинематограф". Он заявил, что награде обязан кинолентам Советского Союза.

"Приз с такой формулировкой пугает. Как-то всё быстро пролетело. Чтобы не сойти с ума, и чтобы голова не закружилась, лучше сказать так — за вклад кинематографа в меня. Тем немногим, что во мне есть, я обязан советскому кино", — пошутил режиссёр.

Сергей Урсуляк работал над многими проектами. Среди них — "Ликвидация", "Праведник" и другие. Кроме того, он работал и на телевидении. Так, например, Сергей Урсуляк являлся режиссёром передачи "Я и моя собака", в которой ведущим был Михаил Ширвиндт, сын народного артиста РСФСР.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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