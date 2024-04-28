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Три захватывающих фильма об отелях, которые могут заставить вас пересмотреть планы на отпуск

Топ-3 увлекательных фильма об отелях

1:48
Кино

Сериалы и фильмы об идеальном отдыхе на берегу моря, могут вызывать чувство уныния. В связи с этим мы подготовили три фильма для настоящих трудоголиков, которые захватят ваше внимание настолько, что мысли об отпуске отойдут на второй план.

Топ-3 увлекательных фильма об отелях
Фото: commons.wikimedia.org by AKS.9955 is licensed under CC BY-SA 4.0

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"

Детективный триллер, в котором снялись такие звезды, как Крис Хемсворт, Дакота Джонсон и Джон Хэмм, разворачивается в 1969 году. Действие происходит в отеле на границе Невады и Калифорнии. Здесь собирается разношерстная компания: мрачный священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и загадочная девушка с юга, а также молодой консьерж, который тоже проводит в отеле эту ночь. У каждого из них есть свои секреты.

Отель Мумбаи: Противостояние

Фильм, основанный на реальных событиях, с Арми Хаммер и Дев Патель, рассказывает о теракте в одном из самых изысканных отелей Мумбаи — "Тадж-Махал" в 2008 году. Испуганные гости стремятся к убежищу в элитном отеле, где персонал старается обеспечить безопасность и оказать сопротивление террористам.

Отель "Гранд Будапешт"

Фильм Уэса Андерсона переносит нас в прошлое через рассказ благородного консьержа мсье Густава, который поведал историю молодому писателю. Спустя многие годы, писатель вновь пересказывает эту историю уже зрителям. Густав и его друг, портье Зеро Мустафа, оказываются вовлечены в кражу ценной картины, борьбу за наследство богатой семьи и даже политические перемены в Европе XX века. К тому же фильм поражает своей визуальной красотой.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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