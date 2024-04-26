Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака
Turkish Airlines отказала очередному россиянину в перелёте в Мексику
Международные автопроизводители ищут партнёрства с китайскими компаниями
Льготную ипотеку дадут не всем семьям
Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Ученые ответили, зачем собаки наклоняют голову
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
Экс-возлюбленная Петрова Милославская повторила скандальный образ Бьянки Цензори
Изменение цен на запчасти будет отражено в автостраховках
Владимир Сычёв рассказал, как он преодолевает кризисы в браке

Актёр Сычёв о преодолении кризисов в браке: "Надо устраивать запоминающиеся моменты"

1:11
Кино

Актёр Владимир Сычёв рассказал, как он справляется с кризисами в браке. Его слова приводит издание "Московский комсомолец". 

Актёр Сычёв о преодолении кризисов в браке: "Надо устраивать запоминающиеся моменты"
Фото: commons.wikimedia.org by Spisz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он сообщил, что вместе с супругой устраивает моменты, которые надолго остаются в памяти. Например, они без детей отправляются в путешествие.

"Считаю, что надо стараться устраивать друг другу какие-то запоминающиеся моменты. Например, мы иногда вдвоём, без детей, куда-то вылетаем. В прошлом году полетели в Карелию на 5 дней, провели время вместе", — сказал актёр. 

При этом Владимир Сычёв уточнил, что он и детям уделяет время. 

"Недавно мы летали на Мальдивы, и там такой остров был, где людей почти не встречали, да и ходить некуда. И вот я жил в таком ритме: проснулся, постоял в планке, затем пошёл — покупался с детьми, затем в теннис поиграл — и так далее. То есть постоянно находился рядом с семьёй, и это было здорово", — сообщил он. 

Владимир Сычёв женат на Алесе Великанове с 2010 года. Пара воспитывает 2-х детей — дочерей Анну и Марию

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Для эффективного похудения нужно исключить из рациона простые углеводы
Ксению Собчак на новом фото заподозрили в подражании Ренате Литвиновой
Растяжка, которая заменит вам поход к массажисту
В Нижнем Новгороде мальчик после ссоры с родителями упал с крыши и разбился
Принцесса Шарлотта помогает Кейт Миддлтон во время болезни игрой на фортепиано
Названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии
Опрос: большинство родителей боится проблем с будущим трудоустройством ребёнка
Режиссер Михаил Миронов признался, что у него "громадье планов" с Иваном Ургантом
Появление иммуноглобулина G в жировой ткани наносит вред организму
Автоэксперт Евтеев раскрыл секреты восстановления кузова автомобиля после весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников