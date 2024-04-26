Владимир Сычёв рассказал, как он преодолевает кризисы в браке

Актёр Сычёв о преодолении кризисов в браке: "Надо устраивать запоминающиеся моменты"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Владимир Сычёв рассказал, как он справляется с кризисами в браке. Его слова приводит издание "Московский комсомолец".

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Он сообщил, что вместе с супругой устраивает моменты, которые надолго остаются в памяти. Например, они без детей отправляются в путешествие.

"Считаю, что надо стараться устраивать друг другу какие-то запоминающиеся моменты. Например, мы иногда вдвоём, без детей, куда-то вылетаем. В прошлом году полетели в Карелию на 5 дней, провели время вместе", — сказал актёр.

При этом Владимир Сычёв уточнил, что он и детям уделяет время.

"Недавно мы летали на Мальдивы, и там такой остров был, где людей почти не встречали, да и ходить некуда. И вот я жил в таком ритме: проснулся, постоял в планке, затем пошёл — покупался с детьми, затем в теннис поиграл — и так далее. То есть постоянно находился рядом с семьёй, и это было здорово", — сообщил он.

Владимир Сычёв женат на Алесе Великанове с 2010 года. Пара воспитывает 2-х детей — дочерей Анну и Марию.