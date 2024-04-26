Актриса Агата Муцениеце дала комменатрий про свою победу в суде

Агата Муцениеце прокомментировала победу в суде: "Это стыдно"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала свою недавнюю победу в суде. Её слова приводит издание "StarHit".

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Агата Муцениеце заявила, что судиться насчёт алиментов — стыдно, поскольку партнёр должен сам помогать финансово.

"Друзья! Прерву своё молчание. Скажу только одно — 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям", — сказала она.

Актриса добавила, что мужчины не должны после развода перекладывать все обязанности на бывшую жену.

"А вообще — это ужасающая тенденция в нашей стране, что мужчины после развода просто скидывают всё на плечи матерей и финансово и морально! Просто ужасающая!", — заключила она.

Напомним, что Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. В их союзе родилось двое детей: Тимофей и Мия. На днях суд частично удовлетворил иск актрисы насчёт увеличения алиментов.