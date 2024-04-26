"Такое нужно снимать": Губерниев оценил планы снять фильм про Костомарова Губерниев: кино о Костомарове вдохновит многих

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что о судьбе фигуриста Романа Костомарова нужно снимать фильмы. Он отметил, что многие люди могут вдохновиться картиной о спортсмене.
25 апреля Сарик Андреасян сообщил, что снимет фильм о Костомарове, его творческом пути и преодолении трудностей. Губерниева обрадовала эта новость и он положительно оценил планы Киностудии братьев Андреасянов.
"Если получится хорошее кино, то я посмотрю. То, что случилось с Костомаровым, ни один сценарист не напишет. Рома — мужественный человек, про него еще будут снимать фильмы. Многих эта картина может вдохновить. Пожелаем удачи режиссеру и посмотрим, кто сыграет Романа. Я считаю, такое кино нужно снимать. Будем смотреть, что там нам наснимает Андреасян", — рассказал Губерниев.
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил, что у Андреасяна может получиться хороший фильм о Романе Костомарове, отметив, что режиссер является профессионалом своего дела.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".