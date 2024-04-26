Актёр Михаил Казаков заявил, что однажды по истории его жизни могут снять остросюжетный сериал

Михаил Казаков заявил, что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Казаков, исполнитель роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", заявил изданию "Газета.Ru", что из истории его жизни может получится остросюжетный сериал.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Актёр рассказал о своей травме, после чего интервьюер заключил, что на основе пути Михаила Казакова можно снять остросюжетную ленту. Он подтвердил этот факт.

"Да! Учитывая то, что ноги я ломаю уже в седьмой раз. Но первый раз поперёк", — заявил актёр.

При этом он сообщил, что вся его жизнь состоит из травм.

"Вся моя жизнь — она такая: то там оторвётся что-то, то здесь что-то пришивают. Мне кажется, однажды снимут сериал про мои травмы — и врачи расскажут обо мне много интересного", — сказал Михаил Казаков.

Он также добавил, что не может назвать точное число своих шрамов. Кроме того, по словам актёра, некоторые из них непонятно откуда появились.

Ранее Pravda.Ru подготовила занимательный материал о жизни Михаила Казакова.