Фёдор Бондарчук послал на три буквы бренд "Адидас" с помощью дерзкой фотосессии

Фёдор Бондарчук сфотографировался в чёрной футболке бренда Канье Уэста. Эта футболка выделяется двумя нецензурными надписями спереди и сзади. Фотографии опубликованы в телеграм-канале The Flow.
На передней части футболки можно увидеть английское матерное слово, а на спине — русскоязычное. В обоих случаях упоминается бренд "Адидас".
На фото режиссёр сидит на стуле, на спинке которого написано латиницей его имя. Бондарчук надел для фотосессии узкие чёрные брюки, лакированные туфли и солнцезащитные очки.
Некоторые комментаторы отметили, что Бондарчук выглядит стильно, другие раскритиковали режиссёра и усомнились в его творческих способностях, а один из пользователей написал, что снимает перед Бондарчуком шляпу.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".