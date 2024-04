Фёдор Бондарчук послал на три буквы бренд "Адидас" с помощью дерзкой фотосессии

Фёдор Бондарчук сфотографировался в чёрной футболке бренда Канье Уэста. Эта футболка выделяется двумя нецензурными надписями спереди и сзади. Фотографии опубликованы в телеграм-канале The Flow.

Фото: Art Pictures Studio is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported