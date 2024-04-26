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Фёдор Бондарчук послал на три буквы бренд "Адидас" с помощью дерзкой фотосессии

Фёдор Бондарчук сфотографировался в футболке с нецензурными надписями

Кино

Фёдор Бондарчук сфотографировался в чёрной футболке бренда Канье Уэста. Эта футболка выделяется двумя нецензурными надписями спереди и сзади. Фотографии опубликованы в телеграм-канале The Flow.

Фёдор Бондарчук сфотографировался в футболке с нецензурными надписями
Фото: Art Pictures Studio is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На передней части футболки можно увидеть английское матерное слово, а на спине — русскоязычное. В обоих случаях упоминается бренд "Адидас".

На фото режиссёр сидит на стуле, на спинке которого написано латиницей его имя. Бондарчук надел для фотосессии узкие чёрные брюки, лакированные туфли и солнцезащитные очки.

Некоторые комментаторы отметили, что Бондарчук выглядит стильно, другие раскритиковали режиссёра и усомнились в его творческих способностях, а один из пользователей написал, что снимает перед Бондарчуком шляпу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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