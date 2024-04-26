Фёдор Бондарчук послал на три буквы бренд "Адидас" с помощью дерзкой фотосессии

Фёдор Бондарчук сфотографировался в футболке с нецензурными надписями

Фёдор Бондарчук сфотографировался в чёрной футболке бренда Канье Уэста. Эта футболка выделяется двумя нецензурными надписями спереди и сзади. Фотографии опубликованы в телеграм-канале The Flow.

Фото: Art Pictures Studio is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На передней части футболки можно увидеть английское матерное слово, а на спине — русскоязычное. В обоих случаях упоминается бренд "Адидас".

На фото режиссёр сидит на стуле, на спинке которого написано латиницей его имя. Бондарчук надел для фотосессии узкие чёрные брюки, лакированные туфли и солнцезащитные очки.

Некоторые комментаторы отметили, что Бондарчук выглядит стильно, другие раскритиковали режиссёра и усомнились в его творческих способностях, а один из пользователей написал, что снимает перед Бондарчуком шляпу.