Актриса Мира Сорвино высказалась об отмене обвинения оскароносному продюсеру Харли Вайнштейну

Мира Сорвино раскритиковала отмену обвинения продюсеру Харли Вайнштейну

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мира Сорвино раскритиковала отмену обвинения голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на её социальные сети.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мира Сорвино написала, что суды должны быть на стороне жертв, а не преступников. Иначе, по её словам, такое правосудие "отвратительно".

"С каких пор суды не принимают во внимание совершение лицами дурных поступков ранее? Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам! Отвратительно правосудие, которое склоняется на сторону насильников, а не жертв", — заявила она.

Актриса также заверила, что добро всегда побеждает зло, несмотря ни на какие обстоятельства.

"Всем сёстрам и братьям, которые тоже пережили насилие, — это просто значит, что нам нужно любить сильнее, бороться сильнее. Зло поднимает свою уродливую голову, но мы — армия света, и мы победим", — написала Мира Сорвино.

Накануне стало известно, что с Харли Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании, которое ему вынесли в 2020-м. Тогда его приговорили к 23 годам заключения.