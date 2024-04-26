Лев Зулькарнаев раскрыл имена актёров, с которыми он состоит в дружеских отношениях

Лев Зулькарнаев перечислил актёров, с которыми дружит. Среди них есть Юлия Пересильд

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Лев Зулькарнаев, исполнитель роли Зимы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", раскрыл имена актёров, с которыми дружит. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на программу "Кино в деталях" на "СТС".

Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что некоторые коллеги стали ему по-настоящему дороги.

"Ваня Янковский, Лиза Базыкина, Андрюша Максимов, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев — такая компания. Ещё Аня Пересильд и Юлия Пересильд!", — заявил Лев Зулькарнаев.

Актёр также выдвинул предположение, что подружился с ними благодаря славе.

"Я думаю, что ажиотаж нас как-то объединил и сблизил. Потому что, когда ты сталкиваешься с большой проблемой, а всякий ажиотаж — это проблема, лучше вместе держаться и справляться с этим", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru писала, что некоторых актёров из "Слова пацана" заметили на совместных съёмках в Подмосковье. Среди них был и Лев Зулькарнаев.