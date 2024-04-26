Актриса Эмма Стоун захотела, чтобы её называли по-другому

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Эмма Стоун попросила, чтобы её называли "Эмили"

0:44
Кино

Актриса Эмма Стоун в интервью изданию "The Hollywood Reporter" попросила, чтобы её называли "Эмили". 

Эмма Стоун попросила, чтобы её называли "Эмили"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она сообщила, что "Эмили" — её настоящее имя. По словам актрисы, псевдоним "Эмма Стоун" появился, поскольку в голливудском профсоюзе уже была девушка, которую звали Эмили Стоун.

"Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла, что не могу дальше так. Просто зовите меня Эмили", — заявила звезда картин "Фаворитка" и "Бедные-несчастные".

При этом актриса рассказала, что родственники и коллеги называют её именно "Эмили". 

Ранее Pravda.Ru написала о секрете популярности Эммы Стоун.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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