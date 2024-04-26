Актриса Эмма Стоун захотела, чтобы её называли по-другому

Актриса Эмма Стоун в интервью изданию "The Hollywood Reporter" попросила, чтобы её называли "Эмили".
Она сообщила, что "Эмили" — её настоящее имя. По словам актрисы, псевдоним "Эмма Стоун" появился, поскольку в голливудском профсоюзе уже была девушка, которую звали Эмили Стоун.
"Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла, что не могу дальше так. Просто зовите меня Эмили", — заявила звезда картин "Фаворитка" и "Бедные-несчастные".
При этом актриса рассказала, что родственники и коллеги называют её именно "Эмили".
Ранее Pravda.Ru написала о секрете популярности Эммы Стоун.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".