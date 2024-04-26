Книга об итальянском режиссёре Пазолини была издана в России с перечёркнутыми страницами из-за цензуры

В России была издана биография великого итальянского режиссёра Пьера Паоло Пазолини, однако примерно пятая часть книги подверглась цензуре.
Книга была выпущена с перечёркнутыми страницами или перечёркнутыми отдельными предложениями. Читатели могут только предполагать, что было написано в этих местах. Известно только, что эти отрывки касались личной жизни Пазолини, о которой запрещено писать или говорить в России, поскольку у режиссёра были любовные отношения с мужчинами.
На сайте АСТ уточняется, что книга была сокращена в связи с российским законом, запрещающим открыто передавать всякую информацию о личной жизни людей с нетрадиционной ориентацией.
Пазолини был не только режиссёром, но и поэтом и прозаиком. Из книги были также исключены его стихи.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".