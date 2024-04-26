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Книга об итальянском режиссёре Пазолини была издана в России с перечёркнутыми страницами из-за цензуры

Издательство АСТ подвергло цензуре книгу об итальянском режиссёре Пазолини

0:53
Кино

В России была издана биография великого итальянского режиссёра Пьера Паоло Пазолини, однако примерно пятая часть книги подверглась цензуре.

Издательство АСТ подвергло цензуре книгу об итальянском режиссёре Пазолини
Фото: commons.wikimedia.org by Creigpat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Книга была выпущена с перечёркнутыми страницами или перечёркнутыми отдельными предложениями. Читатели могут только предполагать, что было написано в этих местах. Известно только, что эти отрывки касались личной жизни Пазолини, о которой запрещено писать или говорить в России, поскольку у режиссёра были любовные отношения с мужчинами.

На сайте АСТ уточняется, что книга была сокращена в связи с российским законом, запрещающим открыто передавать всякую информацию о личной жизни людей с нетрадиционной ориентацией.

Пазолини был не только режиссёром, но и поэтом и прозаиком. Из книги были также исключены его стихи. 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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