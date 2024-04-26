Арнольд Шварценеггер пытался с помощью коварного плана погубить карьеру Сильвестра Сталлоне, в лице которого видел главного конкурента

Сейчас Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне дружат и никак не мешают друг другу в творчестве. Они оба своей длительной карьерой доказали, что являются самобытными актёрами, каждый из которых талантлив по-своему, однако в начале пути Шварценеггер видел в Сталлоне серьёзного конкурента.
Шварценеггер опасался, что Сталлоне может его затмить, и из-за этого попытался сгубить карьеру своего коллеги. Когда намечались съёмки фильма "Стой! Или моя мама будет стрелять", Шварценеггер сначала сделал вид, что сам заинтересован в главной роли, но потом умышленно от неё отказался.
Шварценеггер пошёл на такую хитрость ради того, чтобы роль досталась Сталлоне. Шварценеггер был уверен, что фильм провалится и эта неудача повредит дальнейшей работе исполнителю главной роли. По словам Шварценеггера, в Голливуде становятся звёздами только те актёры, у которых раз за разом идут удачные роли.
"Стой! Или моя мама будет стрелять" в самом деле был не слишком тепло воспринят критиками и зрителями, однако это не помешало Сталлоне стать знаменитым и востребованным актёром.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".