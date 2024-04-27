Серия фильмов "Властелин колец" выйдет в прокат в США

Компании "Warner Bros." и "Fathom Events" объявили о выпуске серии фильмов "Властелин колец" в прокат. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Сообщается, что картины покажут в кинотеатрах США. Режиссёрские версии фильмов будут отреставрированы и представлены в разрешении 4K. Сначала 8 июня продемонстрируют "Братство кольца". На следующий день — "Две крепости", а 10-го числа — "Возвращение короля". Пока точно неизвестно, состоятся ли показы в других странах.
Ранее Pravda.Ru делала подборку фильмов, в которых главный герой ни разу не пересёкся со злодеем. "Властелин колец" входит в список.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.