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Онлайн-кинотеатры России побили рекорд: 52% жителей оформили подписки в первом квартале 2024 года

Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году

1:24
Кино

В первом квартале 2024 года доля городских жителей России, подписанных на услуги онлайн-кинотеатров, достигла 52%, что стало рекордом, поскольку ранее этот показатель не превышал 50%.

Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Wennington is licensed under CC0

Согласно отчёту международной исследовательской организации GfK, которая регулярно проводит опросы среди россиян об их предпочтениях в онлайн-кинотеатрах, "КиноПоиск" продолжает лидировать среди платформ. На эту платформу подписаны 23,1% горожан, из которых 18,6% используют платную подписку. За ним следует Wink, чья доля увеличилась с 9,7% в конце 2023 года до 13,1% в начале 2024 года. Другие популярные сервисы включают "Иви" с 10,7% и Okko с 8,1%, в то время как KION занимает пятую строчку с 7,9%.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются лидерами по уровню проникновения онлайн-кинотеатров среди жителей, составляющим 58% подписчиков. Наименьший показатель подписок, 46%, наблюдается в городах с численностью населения до 100 тысяч человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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