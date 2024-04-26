Разные взгляды на СВО разрушили хорошие отношения в семье: Мария Машкова больше не хочет видеться со знаменитым отцом

Дочь Владимира Машкова больше не хочет видеться с отцом

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У Владимира Машкова и его дочери Марии Машковой не совпали взгляды на СВО. Машков считает, что спецоперация была необходима, и во всём поддерживает российскую власть, в то время как Мария уверена, что это напрасное кровопролитие, которое нужно немедленно остановить.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс" is licensed under Creative Commons CC0 License

Машков оказался непримирим ко мнению, которое не совпало с его собственным. Ранее он уже называл Марию предательницей и требовал, чтобы она извинилась.

Актриса старалась продолжать поддерживать отношения с отцом, но теперь она устала терпеть его жёсткую позицию по отношению к ней и сама объявила, что больше не хочет видеть отца.

Мария подчеркнула, что всю свою жизнь она стремилась к контакту с отцом, но теперь это время прошло. Она призналась, что в её памяти Машков останется "молодым, усатым, классным парнем", каким она его запомнила в детстве.