Болезнь Брюса Уиллиса заставила его бывшую жену Деми Мур иначе взглянуть на их отношения

Деми Мур не оставляет тяжелобольного Брюса Уиллиса

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Не всем актёрам, которые были в браке, но потом развелись, удаётся сохранить хорошие отношения, но деменция Брюса Уиллиса заставила его бывшую жену Деми Мур забыть всё плохое, что когда-то было между ними.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Деми Мур не перестаёт заботиться о Брюсе Уиллисе. Она очень переживает за его здоровье. Теперь актриса понимает, что он остался для неё родным и близким человеком, а может быть, стал даже ближе и роднее, чем раньше.

"Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен быть, тогда ты действительно можешь остаться в настоящем и принять радость и любовь, которые есть", — поделилась Деми Мур с изданием In Touch Weekly.

Звезда научилась смотреть другими глазами на годы брака с Уиллисом. Теперь она вспоминает только хорошее и благодарна бывшему мужу за любовь, которую он когда-то ей подарил.