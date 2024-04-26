Болезнь Брюса Уиллиса заставила его бывшую жену Деми Мур иначе взглянуть на их отношения

Не всем актёрам, которые были в браке, но потом развелись, удаётся сохранить хорошие отношения, но деменция Брюса Уиллиса заставила его бывшую жену Деми Мур забыть всё плохое, что когда-то было между ними.
Деми Мур не перестаёт заботиться о Брюсе Уиллисе. Она очень переживает за его здоровье. Теперь актриса понимает, что он остался для неё родным и близким человеком, а может быть, стал даже ближе и роднее, чем раньше.
"Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен быть, тогда ты действительно можешь остаться в настоящем и принять радость и любовь, которые есть", — поделилась Деми Мур с изданием In Touch Weekly.
Звезда научилась смотреть другими глазами на годы брака с Уиллисом. Теперь она вспоминает только хорошее и благодарна бывшему мужу за любовь, которую он когда-то ей подарил.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".