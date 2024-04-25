Суд оправдал голливудского продюсера Харли Вайнштейна, но он останется в тюрьме

С оскароносного продюсера Харли Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании, которое ему вынесли в 2020 году. Об этом пишет издание "Variety".
В США решили, что ранее судья был предвзят. Он допустил, чтобы обвинительницы предоставляли показания, которые не относились к делу. Также сообщается, что продюсер всё равно останется в заключении, так как в 2022-м его повторно признали виновным в сексуальном насилии и приговорили к 16 годам лишения свободы.
При этом может состоятся и новый суд, на котором ещё раз опросят пострадавших.
Напомним, что по делу 2020 года Харли Вайнштейна обвинили в изнасиловании ассистентки Мириам Хейли и актрисы Джессики Манн. Тогда его приговорили к 23 годам тюрьмы.
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