Нужен известный, привлекательный и при деньгах: Ирина Шейк в поисках нового бойфренда

Всемирно известная русская модель Ирина Шейк в поисках нового возлюбленного обратила внимание на Тома Круза.
Ирина недавно пережила неудачный роман с футболистом Томом Брэди. И сейчас статусной красавице рядом нужен человек, который будет импозантным, богатым и знаменитым.
"Ирина ищет, но круг ее знакомых невелик. Ей нужен известный, привлекательный и при деньгах. Сколько таких? Пять, десять?" — пояснил источник, близкий к модели.
Шейк с дочерью Леей давно живет в Нью-Йорке. После разрыва с актером Брэдли Купером, пара поддерживает хорошие отношения, актер принимает активное участие в жизни дочери. Но Ирине нужно устраивать личную жизнь. 38-летняя модель рассматривает мужчин из Европы и США.
По информации издания Page Six, что в этом плане Ирине интересен американский актер и режиссер Том Круз, который недавно расстался с русской светской львицей Эльсиной Хайровой и вполне соответствует ее высоким запросам.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".