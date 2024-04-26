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Нужен известный, привлекательный и при деньгах: Ирина Шейк в поисках нового бойфренда

Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз

1:09
Кино

Всемирно известная русская модель Ирина Шейк в поисках нового возлюбленного обратила внимание на Тома Круза.

Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Фото: commons.wikimedia.org by Энрик Фрайдера is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0

Ирина недавно пережила неудачный роман с футболистом Томом Брэди. И сейчас статусной красавице рядом нужен человек, который будет импозантным, богатым и знаменитым.

"Ирина ищет, но круг ее знакомых невелик. Ей нужен известный, привлекательный и при деньгах. Сколько таких? Пять, десять?" — пояснил источник, близкий к модели.

Шейк с дочерью Леей давно живет в Нью-Йорке. После разрыва с актером Брэдли Купером, пара поддерживает хорошие отношения, актер принимает активное участие в жизни дочери. Но Ирине нужно устраивать личную жизнь. 38-летняя модель рассматривает мужчин из Европы и США.

По информации издания Page Six, что в этом плане Ирине интересен американский актер и режиссер Том Круз, который недавно расстался с русской светской львицей Эльсиной Хайровой и вполне соответствует ее высоким запросам.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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