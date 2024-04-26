Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три способа открыть бизнес за границей
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Какого цвета бывают глаза у собак
В США начинаются испытания препарата против старения
На что обращать внимание при выборе апельсинов?
Говорим о плюсах пруда
Актер Павел Деревянко решил пройти проверку на полиграфе, чтобы опровергнуть причастность к мошенническим схемам

Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей

Кино

Актер Павел Деревянко прошел проверку на "детекторе лжи", чтобы опровергнуть свою причастность к мошенничеству. Это была его личная инициатива, и ему скрывать нечего, подчеркнул адвокат артиста.

Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain

"Мой доверитель проходил проверку на полиграфе, и психофизиологическая экспертиза подтвердила, что он не получал денежные средства по договору займа", -рассказал адвокат актера Александр Аронов.

Общая сумма претензий к артисту превышает 150 млн рублей. Его обвиняют в присвоении средств под предлогом инвестиции в криптовалюту, но сам он заявляет, что стал жертвой мошенничества.

По словам Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян обманул его, убедив вложиться в бизнес. Деревянко занял деньги в четырех банках и передал их "партнеру", но потом выяснилось, что кредитором по документам оказался друг Мулузяна Сергей Николенко. После этого на актера подали в суд, обвинив в присвоении 150,5 млн рублей.

В настоящее время защита Деревянко оспаривает в гражданских судах факт того, что ему была передана сумма, указанная в кредитном договоре.

В Басманном суде прошло заседание по иску Жанны Якушкиной к Деревянко. Она утверждает, что передала ему 900 тыс. долларов в надежде получить прибыль, но адвокат актера заявил, что долговая расписка является подделкой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Три способа открыть бизнес за границей
Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Какого цвета бывают глаза у собак
В США начинаются испытания препарата против старения
На что обращать внимание при выборе апельсинов?
Говорим о плюсах пруда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников