Актер Павел Деревянко решил пройти проверку на полиграфе, чтобы опровергнуть причастность к мошенническим схемам

Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей

Актер Павел Деревянко прошел проверку на "детекторе лжи", чтобы опровергнуть свою причастность к мошенничеству. Это была его личная инициатива, и ему скрывать нечего, подчеркнул адвокат артиста.

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"Мой доверитель проходил проверку на полиграфе, и психофизиологическая экспертиза подтвердила, что он не получал денежные средства по договору займа", -рассказал адвокат актера Александр Аронов.

Общая сумма претензий к артисту превышает 150 млн рублей. Его обвиняют в присвоении средств под предлогом инвестиции в криптовалюту, но сам он заявляет, что стал жертвой мошенничества.

По словам Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян обманул его, убедив вложиться в бизнес. Деревянко занял деньги в четырех банках и передал их "партнеру", но потом выяснилось, что кредитором по документам оказался друг Мулузяна Сергей Николенко. После этого на актера подали в суд, обвинив в присвоении 150,5 млн рублей.

В настоящее время защита Деревянко оспаривает в гражданских судах факт того, что ему была передана сумма, указанная в кредитном договоре.

В Басманном суде прошло заседание по иску Жанны Якушкиной к Деревянко. Она утверждает, что передала ему 900 тыс. долларов в надежде получить прибыль, но адвокат актера заявил, что долговая расписка является подделкой.