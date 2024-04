Актер Павел Деревянко решил пройти проверку на полиграфе, чтобы опровергнуть причастность к мошенническим схемам

Актер Павел Деревянко прошел проверку на "детекторе лжи", чтобы опровергнуть свою причастность к мошенничеству. Это была его личная инициатива, и ему скрывать нечего, подчеркнул адвокат артиста.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain