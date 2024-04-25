Евгений Яковлев дал комментарий про недавний инцидент с водителем

Муж Яны Поплавской прокомментировал инцидент с водителем: "Оказаться может каждый"

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Радиоведущий Евгений Яковлев, муж актрисы Яны Поплавской, прокомментировал инцидент с водителем. Соответствующий видеоролик выложила в свой Telegram-канал его жена.

Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Евгений Яковлев сообщил, что неприятность может случиться с каждым человеком. По его словам, следует помогать людям в трудных ситуациях.

"Хочу сказать, что оказаться в этой ситуации может каждый из нас: выйдя из подъезда, выйдя из машины. <...> Также могу сказать, что нужно поддерживать друг друга. Когда вы видите такие ситуации, нужно помогать, потому что одного бьют, а другие проходят мимо. Должен действовать принцип: "Один за всех и все за одного", — сказал муж Яны Поплавской.

Он добавил, что сейчас "чувствует себя более-менее терпимо" и скоро покинет больницу.

Напомним, что 23 апреля Евгений Яковлев ехал на работу. В тот день некий водитель начал его провоцировать на дороге. В итоге произошло ДТП. Когда супруг актрисы вышел из машины, то его ударил водитель. Евгений успел скрыться в своём автомобиле, но неизвестный начал пытаться проникнуть в салон. Тогда радиоведущий вызвал полицию и ГИБДД. После инцидента Евгений Яковлев оказался в больнице.