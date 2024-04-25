В России снимут художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове. Ранее ему ампутировали стопы и кисти рук

Сарик Андреасян создаст художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове

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Режиссёр Сарик Андреасян создаст фильм о фигуристе Романе Костомарове. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал Сарика Андреасяна.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он написал, что в предстоящей картине примет активное участие фигурист, а также его близкие.

"Для меня и нашей команды большая честь, что именно Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", — сообщил режиссёр.

Напомним, что в 2023 году Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. При этом у него развился сепсис. В результате врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и кисти рук.