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В России снимут художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове. Ранее ему ампутировали стопы и кисти рук

Сарик Андреасян создаст художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове

0:52
Кино

Режиссёр Сарик Андреасян создаст фильм о фигуристе Романе Костомарове. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал Сарика Андреасяна.

Сарик Андреасян создаст художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он написал, что в предстоящей картине примет активное участие фигурист, а также его близкие.

"Для меня и нашей команды большая честь, что именно Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких", — сообщил режиссёр.

Напомним, что в 2023 году Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией. При этом у него развился сепсис. В результате врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и кисти рук.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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