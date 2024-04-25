Актриса Элизабет Мосс пострадала во время съёмок сериала "Вуаль"

Звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала на работе

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Звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала во время съёмок ленты "Вуаль". Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что инцидент произошёл в ходе выполнения сложного трюка. Из-за травмы позвоночника актриса пролежала на крыше в Турции 2 часа. По словам Элизабет Мосс, сцена была снята со 2-й попытки — после того, как она восстановилась через полтора месяца.

Тем не менее даже с травмой актриса продолжила принимать участие в сериале. Но только в сценах, которые не предполагали "большой подвижности".

Лента "Вуаль" должна выйти на экраны 30 апреля. По сюжету агент Имоджен Солтер (Элизабет Мосс) окажется в лагере беженцев, расположенном на границе Турции и Сирии. Героине предстоит спасти множество людей от гибели.