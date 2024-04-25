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Актриса Элизабет Мосс пострадала во время съёмок сериала "Вуаль"

Звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала на работе

0:54
Кино

Звезда сериала "Рассказ служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала во время съёмок ленты "Вуаль". Об этом пишет издание "Variety".

Звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала на работе
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что инцидент произошёл в ходе выполнения сложного трюка. Из-за травмы позвоночника актриса пролежала на крыше в Турции 2 часа. По словам Элизабет Мосс, сцена была снята со 2-й попытки — после того, как она восстановилась через полтора месяца. 

Тем не менее даже с травмой актриса продолжила принимать участие в сериале. Но только в сценах, которые не предполагали "большой подвижности". 

Лента "Вуаль" должна выйти на экраны 30 апреля. По сюжету агент Имоджен Солтер (Элизабет Мосс) окажется в лагере беженцев, расположенном на границе Турции и Сирии. Героине предстоит спасти множество людей от гибели.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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