В Азербайджане, в бакинском киноцентре "Низами", состоялось открытие Дней российского кино. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на агентство "АЗЕРТАДЖ".
Во время открытия старший советник посольства России в Азербайджане Андрей Румянцев заявил, что мероприятие снова стало радостным событием как для зрителей, так и для деятелей кино.
"Дни российского кино в очередной раз стали праздничным событием и для зрителей, и для деятелей кинематографа", — сказал он.
Программу фестиваля открыл фильм Николая Лебедева "Нюрнберг". Кроме этой картины также продемонстрируют проекты "Чайка", "Сокровища партизанского леса", "Хоккейные папы" и "Чинк: хвостатый детектив". Показы пройдут до 27 апреля.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.