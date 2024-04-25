В бакинском киноцентре "Низами" состоялось открытие Дней российского кино

В Азербайджане стартовали Дни российского кино

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В Азербайджане, в бакинском киноцентре "Низами", состоялось открытие Дней российского кино. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на агентство "АЗЕРТАДЖ".

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Во время открытия старший советник посольства России в Азербайджане Андрей Румянцев заявил, что мероприятие снова стало радостным событием как для зрителей, так и для деятелей кино.

"Дни российского кино в очередной раз стали праздничным событием и для зрителей, и для деятелей кинематографа", — сказал он.

Программу фестиваля открыл фильм Николая Лебедева "Нюрнберг". Кроме этой картины также продемонстрируют проекты "Чайка", "Сокровища партизанского леса", "Хоккейные папы" и "Чинк: хвостатый детектив". Показы пройдут до 27 апреля.