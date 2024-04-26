Я уже "слышу" своих предвестников старости: Роза Сябитова рассказала, как нужно готовиться к новому периоду жизни

Роза Сябитова всегда считала, что к пенсии нужно готовиться с момента получения первой зарплаты. Старость, по её мнению, это не лучший период в жизни, который чаще всего характеризуется ухудшением физических и психических функций.
Телесваха посвятила два поста в Телеграм тому, как подготовиться к старости, снизить стресс и тревожность, и сделать переход к этому периоду более плавным и комфортным для себя и близких.
Сябитова привела пример из классики: главный герой романа Бориса Акунина* (признан иноагентом Минюстом РФ) "Весь мир театр" Фандорин решил воплотить свой план старения — если каждый следующий год жизни осваивать новый рубеж, то стариться будет не страшно, а интересно.
По словам ведущей, мужской подход — это решение спортивных задач: научиться управлять аэропланом, заняться альпинизмом или освоить водолазное дело.
Женский подход к разумному планированию старости мог бы выглядеть так: снижение стресса и тревожности, забота о своём здоровье, обучение новым навыкам, например, изучение иностранного языка, посещение культурных мероприятий. И тогда осень человеческой жизни будет так же интересна и прекрасна, как и в природе.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".