Никита Михалков озадачил зрителей, назвав лучший российский сериал

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Никита Михалков назвал лучший российский сериал

1:06
Кино

Никита Михалков — очень авторитетная личность в мире российского кинематографа. К его мнению прислушиваются многие коллеги и просто киноманы. На этот раз режиссёр рассказал, какой отечественный сериал последних лет он считает лучшим.

Никита Михалков назвал лучший российский сериал
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мнение Михалкова, несмотря на его авторитет, оказалось для многих неоднозначным, потому что после выхода "Слова пацана" стало принято считать, что это вредный сериал. Тем не менее именно его Михалков считает лучшим. Никита Сергеевич категорически не согласен с теми, кто думает, что сериал романтизирует бандитов-подростков и косвенно призывает брать с них пример.

По словам Михалкова, если подростки, посмотревшие сериал, пойдут путём героев, то в этом нет вины Жоры Крыжовникова, сценаристов и актёров. Создатель "Утомлённых солнцем" назвал "Слово пацана" абсолютно педагогической поэмой.

Михалков высказался о том, что Крыжовников сделал большое дело, показав зрителям, как не надо поступать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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