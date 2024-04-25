В России разработали программу, которая может самостоятельно снимать мероприятия, лекции и концерты

В России разработали "Автоматического режиссёра". Он может самостоятельно производить съёмку различных мероприятий, лекций, а также концертов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей ВШЭ.
Руководитель проекта Михаил Моисеев рассказал, что программу уже можно применять.
"Наша программа написана на языке Pyton и уже полностью готова к использованию. В частности, на площадке вуза было снято несколько мероприятий, например, презентации и лекции", — сказал он.
Виртуальный режиссёр должен следить за человеком, который находится в кадре. Если его нет, то программа возвращает камеру в определённый план. При этом "Автоматическим режиссёром" можно управлять при помощи голоса.
Тем не менее режиссёр Андрей Гончуков рассказал, что программа в киноиндустрии вряд ли будет применяться.
"В кинопроизводстве этот продукт, к сожалению, не поможет. Поскольку это сложный процесс, требующий соблюсти множество таких параметров, как взаимодействие с актёрами, оценка их психологического состояния, и других параметров, на которые сейчас способен только настоящий режиссёр", — сообщил эксперт.
В свою очередь Сергей Синегубкин, руководитель департамента развития технологического предпринимательства АНО "Платформа НТИ", добавил, что создателям программы следует обратить внимание на кинопроизводство. По его словам, в этом случае "Автоматический режиссёр" совершит прорыв в сфере видеоиндустрии.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.