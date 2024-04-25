Поесть нельзя! Стало известно, что пришлось выпить Крамарову под горячую картошечку в "Джентльменах удачи"

Режиссер не смог найти замену шампуню в "Джентльменах удачи"

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Старые советские комедии были настолько популярны, что зрители наизусть знали все известные сцены из них. Например, эпизод из фильма "Джентльмены удачи", где герои собираются на даче за столом.

Фото: YouTube канал Филипп Преображенский by Скриншот видео YouTube канала Филипп Преображенский is licensed under public domain

"Доцент" Евгений Леонов отправляет Крамарова мыть руки, а тот вернувшись за стол и показав чистые ладони, деловито достает стеклянный бутылёк и уверенно прикладывается к нему. Все замирают, глядя на него. Спустя мгновение у Косого изо рта идут мыльные пузыри, а Хмырь (Вицин) едва картошкой не подавился от удивления и смеха.

Как оказалось, в этой сцене Савелий Крамаров набрал в рот настоящий шампунь. Потому что киношники не могли придумать какую-то замену этой жидкости.