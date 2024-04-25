Поесть нельзя! Стало известно, что пришлось выпить Крамарову под горячую картошечку в "Джентльменах удачи"

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Режиссер не смог найти замену шампуню в "Джентльменах удачи"

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Кино

Старые советские комедии были настолько популярны, что зрители наизусть знали все известные сцены из них. Например, эпизод из фильма "Джентльмены удачи", где герои собираются на даче за столом.

Режиссер не смог найти замену шампуню в "Джентльменах удачи"
Фото: YouTube канал Филипп Преображенский by Скриншот видео YouTube канала Филипп Преображенский is licensed under public domain

"Доцент" Евгений Леонов отправляет Крамарова мыть руки, а тот вернувшись за стол и показав чистые ладони, деловито достает стеклянный бутылёк и уверенно прикладывается к нему. Все замирают, глядя на него. Спустя мгновение у Косого изо рта идут мыльные пузыри, а Хмырь (Вицин) едва картошкой не подавился от удивления и смеха.

Как оказалось, в этой сцене Савелий Крамаров набрал в рот настоящий шампунь. Потому что киношники не могли придумать какую-то замену этой жидкости.

Джентльмены удачи - Косой выпил шампунь
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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