Там очень некрасивая история была: 61-летняя Александра Захарова увела из семьи молодого многодетного отца

Актриса Александра Захарова, дочь известного режиссера, предпочитает не комментировать свою личную жизнь, поэтому новость о ее новом избраннике стала неожиданностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Смирнов is licensed under Creative Commons CC0 1.0.