Там очень некрасивая история была: 61-летняя Александра Захарова увела из семьи молодого многодетного отца

Александра Захарова показала своего молодого возлюбленного

Актриса Александра Захарова, дочь известного режиссера, предпочитает не комментировать свою личную жизнь, поэтому новость о ее новом избраннике стала неожиданностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Смирнов is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Недавно на Новодевичьем кладбище она появилась в компании Михаила Панченко, который оказался на 10 лет моложе ее. Мужчина является индивидуальным предпринимателем, увлекается дайвингом и автомобилями. Никак не связан с театром и кино, но является завсегдатаем театра "Ленком".

Михаил — многодетный отец, у него трое сыновей от бывшей жены — детского массажиста Ксении Константиновой, которая помимо профильной деятельности успешно занималась организацией детских праздников.

"Там очень некрасивая история была. В свое время Ксюша ради семьи оставила карьеру управленца. Была настоящей хранительницей очага, полностью погрузилась в воспитание детей", — рассказала подруга Ксении.

Из-за проблем со здоровьем одного из детей она оставила карьеру и посвятила себя семье, думая, что муж, который очень любил детей, будет с ними всегда. Но два года назад Михаил ушел из семьи, что стало шоком для Ксении.

Напомним, что единственным мужем Александры Марковны был актер Владимир Стеклов, с которым она прожила 9 лет. В этом браке детей не было, и многие считают, что это стало причиной их расставания.