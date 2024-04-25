Там очень некрасивая история была: 61-летняя Александра Захарова увела из семьи молодого многодетного отца

Актриса Александра Захарова, дочь известного режиссера, предпочитает не комментировать свою личную жизнь, поэтому новость о ее новом избраннике стала неожиданностью.
Недавно на Новодевичьем кладбище она появилась в компании Михаила Панченко, который оказался на 10 лет моложе ее. Мужчина является индивидуальным предпринимателем, увлекается дайвингом и автомобилями. Никак не связан с театром и кино, но является завсегдатаем театра "Ленком".
Михаил — многодетный отец, у него трое сыновей от бывшей жены — детского массажиста Ксении Константиновой, которая помимо профильной деятельности успешно занималась организацией детских праздников.
"Там очень некрасивая история была. В свое время Ксюша ради семьи оставила карьеру управленца. Была настоящей хранительницей очага, полностью погрузилась в воспитание детей", — рассказала подруга Ксении.
Из-за проблем со здоровьем одного из детей она оставила карьеру и посвятила себя семье, думая, что муж, который очень любил детей, будет с ними всегда. Но два года назад Михаил ушел из семьи, что стало шоком для Ксении.
Напомним, что единственным мужем Александры Марковны был актер Владимир Стеклов, с которым она прожила 9 лет. В этом браке детей не было, и многие считают, что это стало причиной их расставания.
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