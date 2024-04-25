Том Круз чувствует себя виноватым: звезда Голливуда надеется, что 18-летняя дочь простит его

Дочери Тома Круза исполнилось 18, и он надеется наладить с ней отношения

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61-летний актер Том Круз намерен наладить отношения со своей 18-летней дочерью Сури, с которой он не общался с 2012 года после развода с ее матерью, Кэти Холмс.

Фото: YouTube канал Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ by Скриншот видео YouTube канала Дети ЗВЁЗД и АКТЁРОВ is licensed under public domain

Поклонники не поняли поступок Круза, когда 18 апреля он предпочел развлечься на вечеринке по поводу 50-летии Виктории Бекхэм, вместо того, чтобы поздравить дочь с совершеннолетием. Тем не менее он все еще хочет возобновить общение.

"Том чувствует себя виноватым из-за того, что пропустил так много в своей жизни, но настаивает на том, что не вычеркнул из нее Сури. Круз отдалился от дочери, потому что этого требовала ее мать, Кэти Холмс", — заявил источник, близкий к Крузу.

Теперь Сури Круз сама принимает решения и Том надеется, что сможет общаться с ней без препятствий.