Том Круз чувствует себя виноватым: звезда Голливуда надеется, что 18-летняя дочь простит его

61-летний актер Том Круз намерен наладить отношения со своей 18-летней дочерью Сури, с которой он не общался с 2012 года после развода с ее матерью, Кэти Холмс.
Поклонники не поняли поступок Круза, когда 18 апреля он предпочел развлечься на вечеринке по поводу 50-летии Виктории Бекхэм, вместо того, чтобы поздравить дочь с совершеннолетием. Тем не менее он все еще хочет возобновить общение.
"Том чувствует себя виноватым из-за того, что пропустил так много в своей жизни, но настаивает на том, что не вычеркнул из нее Сури. Круз отдалился от дочери, потому что этого требовала ее мать, Кэти Холмс", — заявил источник, близкий к Крузу.
Теперь Сури Круз сама принимает решения и Том надеется, что сможет общаться с ней без препятствий.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.